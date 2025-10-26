«Пари НН» — «Балтика»: прогноз Константина Генича на матч 13-го тура РПЛ

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Пари НН» — «Балтика».

Ставка: обе забьют за 2.12.

«Пари НН» сыграет домашний матч против «Балтики». Не исключено, что это судьбоносная встреча для Алексея Шпилевского, хотя каждый тур, каждый матч мы говорим одно и то же — может быть, это последняя игра. Может быть, это последняя игра для Шпилевского, но он по-прежнему командой руководит, вроде как у него там какой-то карт-бланш, в него продолжают верить.

«Пари НН» играет дома, и где-то всё-таки количество моментов должно перерасти в качество. «Балтика» меньше всех в чемпионате пропускает — всего шесть мячей, подобраться к её воротам очень сложно. Но всегда есть Босельи, который может реализовать штрафной, реализовать пенальти, сделать момент из ничего. В общем, вся надежда в атаке на Босельи.

Сама «Балтика» лихо бежит в атаку, классно свои стандартные положения реализует. Где-то в каких-то встречах «Балтике» везло, а «Пари НН» не везло. Может быть, здесь ситуация развернётся. Мой прогноз — «обе забьют» за 2.12», — приводит слова Генича «РБ Спорт».