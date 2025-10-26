«Пари НН» — «Балтика»: ставка Семёна Зигаева на игру РПЛ в Нижнем Новгороде

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ «Пари НН» — «Балтика».

Ставка: победа «Балтики» за 2.03.

«Пари НН» на этой неделе играл в Ростове-на-Дону за право продолжить выступление в Кубке России — в Пути регионов. Команде Алексея Шпилевского нужна была только победа, но и хозяевам она была необходима — «Ростов» победил, и нижегородцы участие в турнире завершили. В РПЛ у «Пари НН» дела идут тоже плохо — в семи последних матчах шесть поражений, поэтому не стоит удивляться, что нижегородцы находятся в зоне вылета.

«Балтика» в Премьер-Лиге смотрится здорово, позади уже 12 туров, а команда Андрея Талалаева проиграла лишь раз. Да и то случилось это в Москве в матче с армейцами в самой концовке встречи. На этой неделе «Балтика» играла в заключительном туре группового этапа Кубка России, однако уже перед началом встречи калининградцы знали, что вышли дальше в Путь регионов. Поэтому встреча с «Локомотивом» турнирного значения не имела, и команды поиграли в футбол — «Балтика» забила четыре, однако засчитали лишь один, а вот «Локомотив» забил дважды и победил.

«Балтика» в последних матчах чемпионата России смотрится мощно, если домашний успех над неуступчивым махачкалинским «Динамо» не удивляет, то разгромная победа в Казани — да. Калининградцы — пятые в таблице и отстают от лидера всего на три очка. «Пари НН» проиграл уже четыре встречи подряд в РПЛ, и я с трудом верю в успех команды Шпилевского в ближайшей игре», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».