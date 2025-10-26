Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Реал» — «Барселона»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

«Реал» — «Барселона»: прогноз Константина Генича на матч Примеры
Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Примеры «Реал» — «Барселона».

Ставка: ТБ 3.5 за 1.80.

Испания — Примера . 10-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
1-й тайм
0 : 0
Барселона
Барселона

«Реал» сейчас лидер чемпионата, проиграл только раз — «Атлетико» в дерби. «Барселона» явно не показывает уровень прошлогоднего чемпионского сезона. Команду лихорадит, много травм, и соперники всё чаще пользуются слабостями этой высокой линии обороны. «Барса» достаточно много позволяет и регулярно пропускает. Сколько уже было моментов, как атаковал, например, «Олимпиакос» в Лиге чемпионов. Да, в атаке вроде бы всё в порядке: должны вернуться Рафинья и Левандовски — не факт, что сыграют, но шансы есть.

«Барселона» подавала апелляцию на дисквалификацию Ханса Флика — её отклонили. Без главного тренера, да ещё и против «Реала». А у мадридцев Хаби Алонсо, и, конечно, мотивация зашкаливает. В прошлом сезоне «Барселона» покуражилась над «Реалом» и дома, и на выезде, поэтому сейчас у мадридцев сверхнастрой. Они могут сыграть качественно в обороне, как в матче с «Ювентусом»: минимум шансов у соперника, а если что-то и позволили, Куртуа всегда выручает.

Мне не хочется играть на «низ». Он не напрашивается. Мбаппе в порядке, Винисиус в порядке, Беллингем в порядке, Арда Гюлер, Браим Диас — все в строю, и «Реал» сейчас выглядит очень мощно. «Барселона» в атаке тоже опасна, но проблемы в обороне никуда не делись. Щенсны уже не тот, что был год назад, да и сама команда не та, что брала чемпионство.

Поэтому банально — «верх». ТБ (3.5) за коэффициент 1,8 выглядит интересно. Думаю, больше 3.5 — хороший вариант. 3:1, 2:2, 3:2 — в любую сторону, но голы здесь должны быть», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

Материалы по теме
«Эль класико» без стоп-слова: «Реал» и «Барселона» не станут сдерживаться
«Эль класико» без стоп-слова: «Реал» и «Барселона» не станут сдерживаться
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android