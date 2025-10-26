«Реал» — «Барселона»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Примеры «Реал» — «Барселона».

Ставка: ТБ 3.5 за 1.80.

«Реал» сейчас лидер чемпионата, проиграл только раз — «Атлетико» в дерби. «Барселона» явно не показывает уровень прошлогоднего чемпионского сезона. Команду лихорадит, много травм, и соперники всё чаще пользуются слабостями этой высокой линии обороны. «Барса» достаточно много позволяет и регулярно пропускает. Сколько уже было моментов, как атаковал, например, «Олимпиакос» в Лиге чемпионов. Да, в атаке вроде бы всё в порядке: должны вернуться Рафинья и Левандовски — не факт, что сыграют, но шансы есть.

«Барселона» подавала апелляцию на дисквалификацию Ханса Флика — её отклонили. Без главного тренера, да ещё и против «Реала». А у мадридцев Хаби Алонсо, и, конечно, мотивация зашкаливает. В прошлом сезоне «Барселона» покуражилась над «Реалом» и дома, и на выезде, поэтому сейчас у мадридцев сверхнастрой. Они могут сыграть качественно в обороне, как в матче с «Ювентусом»: минимум шансов у соперника, а если что-то и позволили, Куртуа всегда выручает.

Мне не хочется играть на «низ». Он не напрашивается. Мбаппе в порядке, Винисиус в порядке, Беллингем в порядке, Арда Гюлер, Браим Диас — все в строю, и «Реал» сейчас выглядит очень мощно. «Барселона» в атаке тоже опасна, но проблемы в обороне никуда не делись. Щенсны уже не тот, что был год назад, да и сама команда не та, что брала чемпионство.

Поэтому банально — «верх». ТБ (3.5) за коэффициент 1,8 выглядит интересно. Думаю, больше 3.5 — хороший вариант. 3:1, 2:2, 3:2 — в любую сторону, но голы здесь должны быть», — приводит слова Генича «РБ Спорт».