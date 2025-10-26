«Реал» Мадрид — «Барселона»: прогноз Владислава Радимова на «эль классика»

Известный футболист и тренер Владислав Радимов дал прогноз на матч «Реал» Мадрид — «Барселона».

Ставка: победа «Реала» за 2.05.

«В прошлом году «Барса» выиграла оба матча, и, если память мне не изменяет, в каждом из них забила по четыре мяча. Но в матче на «Бернабеу» Мбаппе забил два мяча, которые были не засчитаны с помощью VAR, и несколько раз попал в офсайд. В матче второго круга Мбаппе забил три гола.

Я думаю, что «Реал» извлёк уроки из тех поражений, плюс у «Барсы» очень много потерь в составе. «Барса» не будет себе изменять и будет играть с этой высокой линией обороны. Отсюда я вижу у «Реала» улучшение игры – на грани офсайда исправятся Мбаппе и его партнеры.

Мои прогнозы: победа «Реала», дубль Мбаппе, тотал больше 10,5 углового», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».