«Реал» — «Барселона»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата Испании

Известный в прошлом футболист Егор Титов дал прогноз на матч «Реал» — «Барселона».

Ставка: ТБ 3.5 и обе забьют за 1.90.

«Честно, очень сложно выбрать фаворита на этот раз. Проблемы есть и у одних, и у других. «Реал» сейчас опережает «Барсу» в таблице. Но и у него были уже срывы. Дерби с «Атлетико» было не так давно (2:5). Примерно равные шансы здесь, на мой взгляд. У «Реала» по-прежнему трудности на правом фланге обороны, Вальверде затыкает дыру. Беллингем только начинает обретать нужные кондиции. В центре защиты Рюдигера не хватает. Но зато в этом сезоне Гюлер начал оправдывать авансы, играет просто здорово, где-то даже ведёт игру. Мбаппе восхитительно выглядит. И Винисиус постепенно прибавил, начал приносить больше пользы, играть на команду.

«Барселона» в Лиге чемпионов разгромила «Олимпиакос» даже без ряда своих лидеров. Очень здорово выглядел Рашфорд в нападении, Лопесу после травмы доверили, и он проявил себя, сделал хет-трик. Ямаль тоже набирает. Но потерь многовато. Все еще не может играть Тер Штеген, Гави травмирован. Под вопросом Кунде и Рафинья. И тут даже не скажешь, чьё отсутствие более тяжёлое для каталонцев. В атаке хотя бы есть варианты, а сзади выбор ограничен.

Если по результату определённости у меня нет, то голы ожидаю увидеть. Про атаку «Реала» я уже сказал, все блещут, все сверкают. У «Барсы» тоже проблем с голами нет. Не думаю, что будет позиционная игра. В таком футболе команда без мяча будет в проигрышном положении, потому что сзади нет надежности. Поэтому, скорее всего, на встречных курсах пойдет игра, где каждый получит много моментов.

Я поставлю на обе забьют и тотал больше 3,5», — приводит слова Титова «РБ Спорт».