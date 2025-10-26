«Реал» — «Барселона»: прогноз Романа Гутцайта на главный матч выходных

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч Примеры «Реал» — «Барселона».

Ставка: ТБ 3.5 за 1.80.

«Я вас поздравляю — мы дождались первого «эль класико» нового сезона! Встреча пройдёт в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу»: «Реал» принимает «Барселону». Вопросов масса, например: кто в лучшей форме и кто забьёт больше — Мбаппе или Ламин Ямаль? Как всегда, шума вокруг этого матча немало.

«Барселона» разгромила «Олимпиакос» 6:1, а до этого в тяжёлой игре одолела «Жирону» 2:1. Победный гол тогда забил Рональд Араухо, которого Ханси Флик выпустил на позицию центрфорварда. Это решение оказалось нетрадиционным, но сработало. У «Барселоны» много травмированных, однако команда по-прежнему способна выдавать яркие встречи.

«Реал» тоже подходит на фоне побед: 1:0 с «Хетафе» и 1:0 – с «Ювентусом» в Лиге чемпионов. Мадридцы набирают очки, но не всегда выглядят остро в атаке. Основные проблемы у команды Хаби Алонсо — в обороне. Много травмированных: Карвахаль, Рюдигер, Трент, и под вопросом участие Асенсио. Это делает ситуацию для «Реала» непростой. В то же время «Барселона» традиционно использует высокую линию обороны, а значит, Мбаппе и Винисиус будут убегать в контратаки снова и снова.

«Эль класико» — это всегда особое событие не только для Испании, но и для всего мира. Вне зависимости от состава, «Барселона» будет создавать моменты, а атака «Реала» способна воспользоваться слабостями соперника. Поэтому ждём голов и большого футбольного спектакля», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».