«Реал» — «Барселона»: прогноз Алексея Гасилина на матч в Мадриде

Известный в прошлом футболист Алексей Гасилин дал прогноз на матч «Реал» — «Барселона».

Ставка: победа «Барселоны» и обе забьют за 5.05.

«Барселона» к «эль класико» подходит с ярким лидером — Ламин Ямаль уже успел набрать ход, оформив три голевых действия в последних двух матчах. Его фланг — главный источник угроз, и именно через него каталонцы создают большую часть опасных моментов. Это, несомненно, грозная сила. У «Реала» тоже есть сильные нападающие — Мбаппе, Винисиус, Родриго. В обмене забитыми мячами вряд ли кто-то сомневается. Единственный вопрос — кто же окажется сильнее.

На мой взгляд, «Барселона» выглядит предпочтительнее. Не просто так, будучи игроком, Хаби Алонсо долго не мог выиграть в «класико», получилось только с 13-го раза. Думаю, в роли тренера будет примерно то же самое, поэтому верю в сине-гранатовых в этом матче», — приводит слова Гасилина «Ставка ТВ».