«Зенит» — «Динамо»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Зенит» — «Динамо».

Ставка: победа «Зенита» и ТМ 4.5 за 1.97.

«Обе команды, мягко говоря, выступают в нынешнем сезоне неровно. «Зенит» уже приучил за последние годы, что команда по настроению и мотивации выходит играть против любого соперника. Если «Зенит» хочет и готов играть, то сопернику противостоять ему очень сложно. Так было, например, в матче с «Краснодаром», где «Зенит» сыграл сбалансированно, чётко и одержал победу. Примерно так было и в игре со «Спартаком».

Возможно, так будет и с «Динамо». «Зенит» играет дома, понимая, что против таких соперников должен показывать свой класс. Да, можно оступиться с «Акроном», порезвиться с «Оренбургом» или «Сочи» — играя на полуспущенных, всё равно победить 3:0. Или, как с «Акроном», где повезло — Дзюба не реализовал пенальти, но, если бы «Зенит» сам не бросил играть, шансов у соперника бы не было. В общем, по «Зениту» всё более-менее понятно: состав стабилизировался, понятно, чего хочет от команды Семак. Да, нет Кассьерры, но, скорее всего, сыграет Лусиано, может появиться Соболев. Вариантов у «Зенита» хватает, и глубина состава позволяет варьировать.

«Зенит» — явный фаворит. А что по «Динамо»? Пока создаётся впечатление, что это набор игроков, которых Карпин пытается заставить играть по своим идеям, но пока не выходит. «Динамо» из матча в матч «привозит» моменты у своих ворот, меняет вратарей, переставляет линию обороны, однако ошибок меньше не становится. Команда в защите действует неубедительно.

Не сыграет Фомин — дисквалификация. Возможно, Гладышев появится с первых минут, Бителло сыграет в центре, а впереди выйдут вместе Тюкавин и Сергеев. Но в целом «Динамо» играет неровно, и «Зенит» здесь явный фаворит. Если «Зенит» сыграет в свою силу, то шансов у «Динамо» немного, особенно если учитывать разбалансированность игры команды Карпина на этом отрезке сезона. Поэтому иду от фаворита. «Зениту» нужны такие встречи для уверенности, для мотивации, для тонуса. Думаю, «Зенит» должен выигрывать этот матч.

Мой прогноз — победа «Зенита» и ТМ 4.5. «Зенит» в этом сезоне пропускает немного — всего 10 мячей, и даже самой бьющей команде чемпионата будет непросто прошить эту оборону», — приводит слова Генича «РБ Спорт».