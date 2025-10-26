Скидки
«Зенит» — «Динамо»: прогноз Владислава Радимова на матч в Санкт-Петербурге

Известный футболист и тренер Владислав Радимов дал прогноз на матч РПЛ 26 октября «Зенит» — «Динамо».

Ставка: победа «Зенита» с форой (-1.5) за 2.58.

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Динамо М
Москва
«Зенит» набрал хорошую форму. Если он сам не допустит осечек, а в таких матчах он показывает свой максимум, то выиграет.

«Динамо» приезжает в Петербург с большим количеством травмированных и дисквалифицированных игроков. Плюс Гладышев и Тюкавин не набрали до конца форму.

«Зенит» почувствовал вкус к голам, потому поставлю на победу «Зенита» с форой (-1.5). Также поставлю на индивидуальный тотал «Зенита» больше 6.5 углового», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

