«Зенит» — «Динамо»: прогноз Владислава Радимова на матч в Санкт-Петербурге
Поделиться
Известный футболист и тренер Владислав Радимов дал прогноз на матч РПЛ 26 октября «Зенит» — «Динамо».
Ставка: победа «Зенита» с форой (-1.5) за 2.58.
Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Зенит» набрал хорошую форму. Если он сам не допустит осечек, а в таких матчах он показывает свой максимум, то выиграет.
«Динамо» приезжает в Петербург с большим количеством травмированных и дисквалифицированных игроков. Плюс Гладышев и Тюкавин не набрали до конца форму.
«Зенит» почувствовал вкус к голам, потому поставлю на победу «Зенита» с форой (-1.5). Также поставлю на индивидуальный тотал «Зенита» больше 6.5 углового», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».
Комментарии
- 26 октября 2025
-
17:00
-
16:15
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:11
-
14:00
-
13:22
-
13:00
-
12:45
-
12:38
-
12:30
-
12:00
-
11:39
-
11:30
-
11:14
-
11:00
-
10:49
-
10:45
-
10:30
-
10:00
-
09:20
-
08:40
-
08:00
-
07:09
-
06:07
- 25 октября 2025
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:44
-
15:30
-
15:00