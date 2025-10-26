«Зенит» — «Динамо»: прогноз Романа Гутцайта на матч РПЛ 26 октября

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Динамо».

Ставка: тотал «Зенита» больше 1.5 за 1.65.

«В ближайшем туре центральный матч пройдёт в Санкт-Петербурге: «Зенит» Сергея Семака принимает «Динамо» Валерия Карпина. Обе команды в середине недели одержали разгромные победы в Кубке России: «Зенит» уничтожил «Оренбург» — 6:0, а московское «Динамо» не оставило шансов «Крыльям Советов» — 4:0. Уже только эти результаты намекают, что предстоящая встреча может стать результативной.

Игры московского «Динамо» в последнее время стабильно проходят в высоком темпе и с обилием моментов. Команда не только много атакует, но и регулярно позволяет создавать шансы у своих ворот. Начало сезона показало: о чемпионских амбициях говорить пока рано — слишком много ошибок, в том числе при розыгрыше мяча в обороне. А здесь соперник — «Зенит», да ещё и на своём поле, с мощной группой атаки и рядом футболистов, которые находятся в отличной форме.

Карпин вряд ли изменит своей философии: «Динамо» будет играть активно, прессинговать и стараться вести темповую игру. А в таком футболе «Зенит» умеет пользоваться свободными зонами и наказывать соперников. Поэтому уверен, что команда Сергея Богдановича Семака забьет минимум два мяча», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».