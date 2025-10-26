«Краснодар» — «Рубин»: прогноз Константина Генича на игру чемпионата России

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — «Рубин».

Ставка: обе забьют за 2.01.

«Одна из самых интересных игр чемпионата и этого тура пройдёт в Краснодаре. «Краснодар» сейчас на хорошем ходу, все лидеры в строю, все могут играть. Черников вернулся и сразу стал лучшим игроком матча против махачкалинского «Динамо». «Краснодар» дома сыграет с «Рубином».

У «Рубина» прямо вот что-то надломилось, то ли отсутствие Вуячича так сказывается на игре «Рубина», то ли середина не всегда дорабатывает. «Рубин» стал много пропускать: три мяча в кубковой игре от «Ахмата», три — от «Балтики», два — от «Оренбурга», два — от «Акрона». Ну, много, много пропускает команда Рашида Рахимова, и с этим надо что-то делать. Но у «Рубина» хорошая атака. И если любая тётя Раиса из Калининграда знает, как сдержать Мирлинда Даку, то, не знаю, может, какая-то там тётя Тамара в Краснодаре есть и знает, как сдержать албанца. Но получится ли его сдержать — большой вопрос.

Я думаю, что «Краснодар», который мало в целом в чемпионате пропускает, всего семь мячей, здесь Даку не удержит. И, соответственно, оборона «Рубина» тоже уязвима, чем и могут воспользоваться Сперцян, Батчи, Кордоба, Са и все остальные игроки хозяев поля.

Мой прогноз — «обе забьют» за 2.01», — приводит слова Генича «РБ Спорт».