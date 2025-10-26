«Краснодар» — «Рубин»: ставка Семёна Зигаева на встречу 13-го тура РПЛ

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — «Рубин».

Ставка: победа «Краснодара» и его тотал больше 1.5 за 1.80.

«Краснодар» после небольшого спада во второй половине сентября, когда команда Мурада Мусаева проиграла «Зениту» и потеряла очки в Ростове-на-Дону, вновь набрал ход. Южане без особых проблем ещё за тур до конца группового этапа Кубка России обеспечили себе победу в группе, но при этом «Сочи» в заключительной игре всё равно разгромили. А вот в РПЛ двух непростых побед над «Ахматом» и «Динамо» из Махачкалы хватило, чтобы идти вровень с «Локомотивом» на первой строчке.

«Рубин» на этой неделе в последнем туре Кубка России принимал «Ахмат», вопрос о выходе в элитную сетку плей-офф для обеих команд уже не стоял. Но победитель встречи отправлялся в Путь регионов. Гости повели в счёте 2:0, но затем хозяева включились, забили трижды и вышли вперёд. «Ахмат» нашёл в себе силы счёт сравнять. Победителя команды определили в серии пенальти, где лучше был «Рубин», который и продолжит участие в Кубке России.

А вот в РПЛ дела у казанской команды идут похуже, в четырёх последних турах всего одна победа. При этом в прошлые выходные «Рубин» дома проиграл разгромно «Балтике». «Краснодар» ведёт борьбу за титул и, несмотря на сложность соперника, должен побеждать», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».