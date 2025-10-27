Скидки
«Ак Барс» — «Адмирал»: прогноз на матч в Казани

«Ак Барс» — «Адмирал»: прогноз на матч в Казани
Прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» — «Адмирал» от автора «Чемпионата» Алексея Анисимова.

Ставка: «Ак Барс» победит за 1.71.

«Ак Барс» встретится с «Адмиралом» вновь на том же льду — это вторая игра пары в Казани за короткий промежуток. На лавке у хозяев Анвар Гатиятулин, у гостей — Леонид Тамбиев. Домашний лёд и отсутствие переездов как факт — ощутимый перевес казанцев. Адаптироваться к площадке им не нужно.

Контекст тоже однозначный. Победная серия «Ак Барса» уже девять матчей, а недавняя встреча с «Адмиралом» закончилась со счётом 5:3 в его пользу. Спецбригады влияют: шесть из восьми шайб пришли в неравных составах, поэтому дисциплина и большинство снова решат многое. «Адмирал» только начал тяжёлую выездную серию, а всего идёт на трёхматчевой серии поражений.

Отсюда ожидаем прессинг хозяев. «Ак Барс» будет дольше держать шайбу и навязывать свои смены, тогда как гостям нужно убрать удаления. Иначе оборона долго будет сидеть в своей зоне. Плюс по протоколу у «Адмирала» есть потери, так что ротация короче. Прогнозируем новую победу «Ак Барса» в основное время.

