«Эвертон» — «Тоттенхэм»: прогноз Романа Павлюченко на матч АПЛ

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч АПЛ «Эвертон» — «Тоттенхэм».

Ставка: ничья за 3.45.

«Я помню, что «Эвертон», даже несмотря на то что у команды бывают нестабильные периоды, обычно находится в середине таблицы, иногда поднимается выше. И в этом сезоне подопечные Мойеса смотрятся неплохо: держатся на 13-й строчке. Дома команда всегда опасна: маленький стадион, плотная атмосфера, болельщики гонят команду вперёд, и любому сопернику там играть непросто. «Ириски» бегут, прессингуют, много работают без мяча и часто берут очки именно за счёт характера и стандартов.

«Тоттенхэм» на выезде — команда серьёзная, умеет играть с позиции силы, но в Ливерпуле легко не бывает. Думаю, лондонцы смогут зацепиться и не проиграть: у них хорошие исполнители, понятные связи и дисциплина в обороне. С «Эвертоном» в последних встречах у них всё было неплохо, хотя игры всегда получаются вязкими и плотными. Команды друг друга знают, больших сюрпризов не жду.

Жду равный матч с большим количеством борьбы, перехватов и, конечно же, стандартов. Моментов может быть немного, так что многое решит реализация и концентрация в концовке. «Эвертон» дома не отпустит, а «Тоттенхэм» на выезде возьмёт очки, сыграв аккуратно и строго по плану тренера. Думаю, команды сыграют, скорее всего, вничью. Что-то вроде 1:1», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».