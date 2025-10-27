Скидки
Биярсланов — Липинец: прогноз и коэффициенты на бой

Биярсланов — Липинец: прогноз и коэффициенты на бой
Рано утром 31 октября мск в Монреале (Канада) пройдёт 10-раундовый бой в первом полусреднем весе между региональным чемпионом по версии NABF Артуром Биярслановым и экс-чемпионом мира по версии IBF Сергеем Липинцом. Начало поединка запланировано на 5:00 мск.

Букмекеры считают явным фаворитом поединка Биярсланова. На его победу можно сделать ставку с коэффициентом 1.11.

Шансы Липинца оценили котировкой 7.05. На ничью можно заключить пари за 26.00.

Аналитики практически не сомневаются, что этот бой завершится досрочно. Они установили основной тотал на отметке в 5.5 раунда. Сделать ставку на то, что поединок продлится дольше этой отсечки, можно за 1.85.

С таким же коэффициентом предлагают заключить пари на то, что всё завершится раньше.

