«Лечче» — «Наполи»: букмекеры оценили шансы команды Конте

28 октября 2025 года в матче 9-го тура Серии А сыграют «Лечче» и «Наполи». Встреча состоится на стадионе «Этторе Джардиньеро» в Лечче. Начало — в 20:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «Наполи» можно с коэффициентом 1.56, а шансы «Лечче» оценили в 6.90. Ничья идёт с коэффициентом 4.30.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.03, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.80.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.15. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу неаполитанцев за 6.00.

Заключить пари на гол в каждом тайме предлагается за 1.95.