Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Лечче» — «Наполи»: букмекеры оценили шансы команды Конте

«Лечче» — «Наполи»: букмекеры оценили шансы команды Конте
Комментарии

28 октября 2025 года в матче 9-го тура Серии А сыграют «Лечче» и «Наполи». Встреча состоится на стадионе «Этторе Джардиньеро» в Лечче. Начало — в 20:30 мск.

Материалы по теме
«Аталанта» — «Милан». Аллегри укрепляет авторитет, а Юрич — теряет
«Аталанта» — «Милан». Аллегри укрепляет авторитет, а Юрич — теряет

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «Наполи» можно с коэффициентом 1.56, а шансы «Лечче» оценили в 6.90. Ничья идёт с коэффициентом 4.30.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.03, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.80.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.15. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу неаполитанцев за 6.00.

Заключить пари на гол в каждом тайме предлагается за 1.95.

Материалы по теме
«Спартак» — ЦСКА: скучнее, чем в прошлый раз
«Спартак» — ЦСКА: скучнее, чем в прошлый раз
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android