«Реал» победил «Барселону» в «класико». Сыграл коэффициент 8.50

В матче 10-го тура испанской Ла Лиги мадридский «Реал» оказался сильнее каталонской «Барселоны». Встреча на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде закончилась со счётом 2:1.

На пятой минуте в ворота сине-гранатовых был назначен пенальти за фол форварда «Барселоны» Ламина Ямаля, но решение было изменено после просмотра VAR. На 12-й минуте нападающий «Реала» Килиан Мбаппе забил дальним ударом в касание, но взятие ворот было отменено после вмешательства видеоассистента.

В середине первого тайма Мбаппе открыл счёт в матче, однако на 38-й минуте полузащитник каталонцев Фермин Лопес восстановил равенство в счёте.

В концовке первого тайма Беллингем вывел свою команду вперёд. На 52-й минуте Мбаппе не реализовал пенальти.

В середине второго тайма второй гол Беллингема был отменён из-за офсайда. На 90+10-й минуте полузащитник каталонцев Педри получил вторую жёлтую карточку и был удалён.

Букмекеры считали «Реал» фаворитом, принимая ставки на хозяев с коэффициентом 2.08. Выигрыш с 1000 рублей составил бы 2080 рублей. Победа «Барселоны» шла за 3.30, ничья — за 4.05.

На тотал больше 2.5 гола давали 1.35, на «обе забьют» — 1.37. Точный счёт 2:1 в пользу «Реала» оценивался в 8.50.

Заключить пари на нереализованный пенальти можно было с коэффициентом 8.00.

