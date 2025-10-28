Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Стали известны шансы «Локомотива» победить «Ладу» в КХЛ

Стали известны шансы «Локомотива» победить «Ладу» в КХЛ
Комментарии

28 октября 2025 года на «Арене-2000-Локомотив» в Ярославле состоится матч КХЛ, в котором сыграют «Локомотив» и «Лада». Начало — в 19:30 мск.

Подопечные Боба Хартли возглавляют таблицу Западной конференции.

Букмекеры в своих прогнозах отдают очевидное предпочтение ярославцам. Поставить на победу «Локомотива» в основное время можно с коэффициентом 1.29, а шансы «Лады» по итогам 60 минут оценили в 9.00. Ничья и овертайм идут с коэффициентом 6.50.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 2.00, а тотал меньше 5.5 шайбы идёт за 1.80.

Ставки на то, что каждая команда забросит больше 1,5 шайбы, принимают за 2.08.

Материалы по теме
Артур Биярсланов — Сергей Липинец. Ветеран не остановит мини-Бетербиева
Артур Биярсланов — Сергей Липинец. Ветеран не остановит мини-Бетербиева
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android