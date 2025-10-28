Стали известны шансы «Локомотива» победить «Ладу» в КХЛ

28 октября 2025 года на «Арене-2000-Локомотив» в Ярославле состоится матч КХЛ, в котором сыграют «Локомотив» и «Лада». Начало — в 19:30 мск.

Подопечные Боба Хартли возглавляют таблицу Западной конференции.

Букмекеры в своих прогнозах отдают очевидное предпочтение ярославцам. Поставить на победу «Локомотива» в основное время можно с коэффициентом 1.29, а шансы «Лады» по итогам 60 минут оценили в 9.00. Ничья и овертайм идут с коэффициентом 6.50.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 2.00, а тотал меньше 5.5 шайбы идёт за 1.80.

Ставки на то, что каждая команда забросит больше 1,5 шайбы, принимают за 2.08.