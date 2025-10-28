«Локомотив» — «Лада»: прогноз на матч в Ярославле

Прогноз на матч КХЛ «Локомотив» — «Лада» от автора «Чемпионата» Максима Ермакова.

Ставка: «Локомотив» выиграет у «Лады» и забросит больше трёх шайб за 1.80.

Сильная сторона ярославцев — выступления на своей арене. В регулярке они выиграли все семь домашних матчей. В последних трёх победили «Автомобилист» (3:2 ОТ), СКА (4:2) и ЦСКА (4:1). Принимать «Ладу» будут после выездной серии, в которой выиграли у петербуржцев (3:1) и московского «Динамо» (3:2), а уступили «Ак Барсу» (0:1).

От «Лады» же не ждут ничего сверхъестественного — просто хорошего хоккея. Однако и его команда не в силах продемонстрировать. Занимает предпоследнее место в Западной конференции и очень плохо действует в обороне. В 19 матчах пропустила 73 шайбы — худший показатель в КХЛ. Особенно плохо выглядит в гостевых встречах, выиграв лишь одну из восьми.

Хватит ли у подопечных Павла Десяткова «топлива» на игру с «Локомотивом» после нервного матча с «Торпедо», который удалось забрать по буллитам? У них есть проблемы с закрытыми командами, и это в первую очередь про ярославцев. Предлагаем поставить на их победу и индивидуальный тотал больше 3.5 шайбы. «Лада» на выезде очень много пропускает — в среднем 4,5 шайбы. Воспользуемся этим.