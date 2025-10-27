«Ахмат» — «Сочи»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Ахмат» — «Сочи».

Ставка: победа «Ахмата» и тотал больше 1.5 за 1.91.

«Закроется тур матчем в Грозном, где «Ахмат» будет принимать «Сочи». «Ахмат» всего раз при Черчесове проиграл, причём там, где не должен был проигрывать — против «Краснодара». И пенальти Мелкадзе не реализовал, и в пустые ворота не забил. Но после этого «Ахмат» съездил в Москву — два мяча забил в ворота «Динамо». Сейчас три мяча в ворота «Рубина» положили. И вообще, «Ахмат» сейчас в атаке здорово смотрится, и Мелкадзе в хорошем состоянии, и Касинтура, и Лечи очень старательно выглядит, классные опорные полузащитники, Исмаэл с Келиану, и Самородов может что-то придумать.

В общем, «Ахмат», играющий дома против этого «Сочи», явный фаворит. Сильно удивлюсь, если «Ахмат» в этом матче не одержит победу. Пока «Сочи» даже после смены тренера, с приходом Осинькина, больше напоминает набор игроков, а не команду. Сразу всё поменять Игорю Витальевичу проблематично и сложновато. Поэтому «Ахмат» минимум два мяча наверняка забьет.

Мой прогноз — победа «Ахмата» и тотал больше 1.,5 за 1.91», — приводит слова Генича «РБ Спорт».