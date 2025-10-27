«Ахмат» — «Сочи»: прогноз Дмитрия Градиленко на игру чемпионата России

Известный в прошлом футболист Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч РПЛ «Ахмат» — «Сочи».

Ставка: тайм/матч — ничья/победа «Ахмата» за 4.30.

«Заключительный матч 13-го тура РПЛ пройдёт в Грозном. «Ахмат», занимающий восьмое место с 16 очками, принимает «Сочи» — последнее место в таблице, пять очков. Команда Станислава Черчесова практически не совершает осечек на домашнем стадионе. Первый матч Черчесова с «Зенитом» — 1:0, второй — 3:1 с «Крыльями», третий — с «Локомотивом» 1:1, а в четвёртом был повержен «Акрон» 3:1. Пятым соперником будет команда из Сочи, которая в нынешнем сезоне лишь раз из шести матчей на выезде сыграла вничью. Не повезло махачкалинскому «Динамо».

Первый возможный вариант для прогноза — тотал меньше 0.5 в первые 30 минут. Понимаю, что хозяева с первых минут будут играть агрессивно. И даже с самой слабой линией обороны (28 пропущенных мячей в 12 матчах) сочинцам в этом матче удастся сохранить свои ворота на замке в первые полчаса, забить они не смогут.

Следующий возможный вариант — победа «Ахмата». Повторюсь, дома «Ахмат» лишь раз сыграл вничью на своём стадионе в матчах РПЛ. И соперник в лице сочинцев не создаст проблем хозяевам в завоевании трёх очков.

Но я выберу вариант для тех, кто любит риск. Сыграю на тайм/матч. Думаю, первый тайм закончится вничью, а во втором «Ахмат» всё же, по моему мнению, добьется результата. На таком варианте, пожалуй, и остановлюсь. Но решать вам, удачи!» — приводит слова Градиленко «Ставка ТВ».