Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Ахмат» — «Сочи»: прогноз Дмитрия Градиленко на игру чемпионата России

«Ахмат» — «Сочи»: прогноз Дмитрия Градиленко на игру чемпионата России
Аудио-версия:
Комментарии

Известный в прошлом футболист Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч РПЛ «Ахмат» — «Сочи».

Ставка: тайм/матч — ничья/победа «Ахмата» за 4.30.

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
27 октября 2025, понедельник. 19:30 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Заключительный матч 13-го тура РПЛ пройдёт в Грозном. «Ахмат», занимающий восьмое место с 16 очками, принимает «Сочи» — последнее место в таблице, пять очков. Команда Станислава Черчесова практически не совершает осечек на домашнем стадионе. Первый матч Черчесова с «Зенитом» — 1:0, второй — 3:1 с «Крыльями», третий — с «Локомотивом» 1:1, а в четвёртом был повержен «Акрон» 3:1. Пятым соперником будет команда из Сочи, которая в нынешнем сезоне лишь раз из шести матчей на выезде сыграла вничью. Не повезло махачкалинскому «Динамо».

Первый возможный вариант для прогноза — тотал меньше 0.5 в первые 30 минут. Понимаю, что хозяева с первых минут будут играть агрессивно. И даже с самой слабой линией обороны (28 пропущенных мячей в 12 матчах) сочинцам в этом матче удастся сохранить свои ворота на замке в первые полчаса, забить они не смогут.

Следующий возможный вариант — победа «Ахмата». Повторюсь, дома «Ахмат» лишь раз сыграл вничью на своём стадионе в матчах РПЛ. И соперник в лице сочинцев не создаст проблем хозяевам в завоевании трёх очков.

Но я выберу вариант для тех, кто любит риск. Сыграю на тайм/матч. Думаю, первый тайм закончится вничью, а во втором «Ахмат» всё же, по моему мнению, добьется результата. На таком варианте, пожалуй, и остановлюсь. Но решать вам, удачи!» — приводит слова Градиленко «Ставка ТВ».

Материалы по теме
«Ахмат» — «Сочи». Станислав Черчесов сконцентрируется на РПЛ
«Ахмат» — «Сочи». Станислав Черчесов сконцентрируется на РПЛ
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android