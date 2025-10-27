«Бетис» — «Атлетико»: прогноз Алексея Гасилина на игру Примеры

Известный в прошлом футболист Алексей Гасилин дал прогноз на матч Примеры «Бетис» — «Атлетико».

Ставка: победа «Атлетико» за 2.25.

«Атлетико» держится в верхней части таблицы и идёт без поражений в последних восьми турах. Команда Симеоне мало пропускает и уверенно набирает очки в матчах с середняками — к таким я отношу и «Бетис».

Хозяева частенько проваливаются в играх с сильными соперниками. Очные встречи тоже часто складываются в пользу мадридцев — «матрасники» одержали четыре победы в шести прошлых матчах. Да и по составу гости выглядят мощнее. Поэтому думаю, что банда Симеоне сможет увезти в Мадрид три очка», — приводит слова Гасилина «Ставка ТВ».