«Авангард» — «Металлург»: прогноз Романа Габдрафикова на матч КХЛ

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Авангард» — «Металлург».

Ставка: ТБ 5.5 за 1.94.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 27 октября 2025, понедельник. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Команда Ги Буше идёт по сезону весьма уверенно, сохраняя статус одного из фаворитов Восточной конференции. Если рассматривать последние пять матчей — то да, в них случались осечки, такие как поражение от «Барыса» со счётом 2:6 и «Северстали» 3:4 в овертайме, но в целом «Авангард» выглядит солидно и стабильно. Омичи мощно играют в атаке, занимая второе место в лиге по количеству заброшенных шайб, сейчас их в активе 66. Особое внимание стоит уделить связке лидеров — Константину Окулову, Эндрю Потуральски и Николаю Прохоркину, которые стабильно набирают очки. За надёжность в воротах отвечает сильная вратарская бригада: Никита Серебряков и Андрей Мишуров, они не раз спасали команду в сложных ситуациях. «Авангард» способен навязать борьбу любому сопернику, особенно на своём льду, где трибуны в Омске буквально толкают команду вперёд.

Коллектив Андрея Разина сейчас в отличной форме и, пожалуй, является одной из самых опасных атакующих сил КХЛ. В последних пяти матчах магнитогорцы одержали три победы: над «Сибирью» 2:1 в овертайме, «Нефтехимиком» 9:6 и «Салаватом Юлаевым» 6:4. Команда уже забросила 77 шайб, что делает «Металлург» самым результативным коллективом лиги. И это при том, что новички, как например Сергей Толчинский, Владимир Ткачёв и Евгений Кузнецов, ещё только притираются к системе Разина. Потенциал этой тройки поистине огромен, и их полная адаптация может сделать «Металлург» практически неудержимым.

Чего я жду от матча? Это будет вторая встреча команд в нынешнем сезоне: в начале октября «Авангард» разгромил «Металлург» со счётом 5:1, и теперь магнитогорцы наверняка горят желанием взять реванш. Этот матч обещает стать настоящим хитом, потому что встречаются два клуба, которые не просто борются за верхние строчки, но и обладают мощнейшими линиями атаки. Интриги добавляет и то, что именно эти команды пересекались в 1/8 финала прошлогоднего плей-офф, где серия дошла до шести матчей, но победу забрали омичи. Сейчас обе команды в отличной форме, любят играть в открытый хоккей и не стесняются бросать с любых позиций. Так что, всё идёт к зрелищному и результативному матчу», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».