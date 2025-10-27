«Ак Барс» — «Адмирал»: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ в Казани

Телеведущий Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» — «Адмирал».

Ставка: «Адмирал» не проиграет за 2.36.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 27 октября 2025, понедельник. 19:00 МСК Ак Барс Казань Не начался Адмирал Владивосток Кто победит в основное время? П1 X П2

«Ак Барс» в шаге от продолжения победной серии до десяти матчей. В целом, это кажется вполне себе реальным событием в ближайшем будущем, но «Адмирал» продемонстрировал два дня назад, что способен сопротивляться более мастеровитой команде. Казанцы действительно порхают на льду, если достаточно скромный по атакующим меркам хоккей можно хоть как-то связать с полнейшим зрительским удовольствием. Да, «Ак Барс» вряд ли можно увидеть коллективом, который будет будоражить наши хоккейные умы своими действиями в атаке, но ведь, в первую очередь, мы всегда смотрим на итоговый результат. А он в последних девяти матчах «Ак Барса» имеется.

«Адмирал» показал, что в Казани просто так не уступит, забросил три шайбы и кровушки у хозяев попил. Хватит ли коллектива Тамбиева для чего-то большего? Прогнозирую, что в этом матче «Адмирал» может набрать очки. «Моряки» уже освоились на европейской части России, окончательно перевели стрелки на своих часах и готовы давать бой. Да, побед на выезде всё так и осталось две в этом регулярном чемпионате, но ведь и у «Ак Барса» идёт длинная беспроигрышная серия. А подобные серии часто заканчиваются в тех матчах, когда этого совершенно ждать не приходится. Не факт, что «Адмирал» в итоге выиграет, но за два матча он вполне себе способен хоть раз преподнести сенсацию. Если это будет просто набор очков в основное время, то сенсация будет с приставкой «мини», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».