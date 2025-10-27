Скидки
«Нефтехимик» — «Барыс»: прогноз Артура Хайруллина на игру КХЛ в Нижнемкамске

«Нефтехимик» — «Барыс»: прогноз Артура Хайруллина на игру КХЛ в Нижнемкамске
Аудио-версия:
Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч КХЛ «Нефтехимик» — «Барыс».

Ставка: победа «Нефтехимика» за 1.99.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 октября 2025, понедельник. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Не начался
Барыс
Астана
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Нефтехимик» в свой день рождения выиграл у «Металлурга» (5:3) на домашнем льду, но затем уступил «Салавату Юлаеву» (1:2). Нижнекамцы открыли счёт, благодаря голу Дамира Жафярова, но Александр Жаровский сравнял счет в большинстве ещё в первом периоде, а в середине матча Владислав Ефремов забросил шайбу, ставшую победной — больше никто так и не смог отличиться.

«Барыс» находится на подъёме — команда Михаила Кравца набрала пять очков в последних трёх играх, в том числе разгромила дома «Авангард» (6:2). В своей последней встрече астанчане обыграли дома «Амур» (3:1): отличились Джейк Масси, Алихан Омирбеков и Тайс Томпсон. А вратарю Адаму Шилу не хватило всего 36 секунд до «сухаря»: Кирилл Петьков пробил его на последней минуте основного времени.

Нижнекамцы уверенно выглядят в матчах с топ-клубами, а вот с прямыми конкурентами за место в плей-офф теряют много очков. Игра команды Игоря Гришина импонирует — нижнекамцы не отсиживаются в обороне и действуют креативно, с выдумкой. Но пока они не научатся брать своё, добиваться чего-то серьёзного будет крайне сложно. Во встрече с «Барысом» всё же поставлю на «Нефтехимик» — не могут же нижнекамцы постоянно проигрывать дома прямым конкурентам», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».

