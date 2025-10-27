Скидки
«Ахмат» — «Сочи»: ставки и коэффициенты на матч 13-го тура РПЛ

«Ахмат» — «Сочи»: ставки и коэффициенты на матч 13-го тура РПЛ
27 октября 2025 года в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги сыграют «Ахмат» и «Сочи». Встреча состоится на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. Начало — в 19:30 мск.

27 октября 2025, понедельник. 19:30 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение клубу из Грозного. Поставить на победу «Ахмата» можно с коэффициентом 1.60, а шансы «Сочи» оценили в 5.80. Ничья идёт с коэффициентом 3.95.

По мнению экспертов, встреча вряд ли получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.95, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.85. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.95. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу клуба из Грозного за 6.00.

«Ахмат» занимает девятое место в таблице РПЛ после 12 туров. Вот только последние четыре матча во всех турнирах получились неудачными. Поражение во встрече с «Краснодаром» (0:1) и ничья с московским «Динамо» (2:2) в РПЛ, а в Кубке России команда уступила «Оренбургу» (0:1) и «Рубину» — 3:3 (3:4 пен.).

Сочинцы не могут подняться со дна, одержав лишь одну победу за 12 матчей чемпионата России. Они выиграли у «Пари НН» (2:1), но даже его не обошли в таблице. В последней встрече РПЛ получили разгром от «Зенита» (0:3), а в Кубке России — от «Краснодара» (0:3).

«Ахмат» — «Сочи». Станислав Черчесов сконцентрируется на РПЛ
