Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Бетис» — «Атлетико»: прогнозы и ставки на матч Ла Лиги 27 октября

«Бетис» — «Атлетико»: прогнозы и ставки на матч Ла Лиги 27 октября
Аудио-версия:
Комментарии

27 октября в матче 10-го тура испанской Примеры сыграют «Бетис» и «Атлетико». Встреча состоится на стадионе «Олимпико де Севилья» в Севилье. Начало — в 23:00 мск.

Испания — Примера . 10-й тур
27 октября 2025, понедельник. 23:00 МСК
Бетис
Севилья
Не начался
Атлетико М
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение клубу из Мадрида. Поставить на победу «Атлетико» можно с коэффициентом 2.15, а шансы «Бетиса» оценили в 3.10. Ничья идёт с коэффициентом 3.75.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.78, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.05. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.63. Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 7.50.

Мануэль Пеллегрини с «Бетисом» претендует на приз лучшему тренеру октября в чемпионате Испании. Единственный матч отдали «Атлетику» (1:2), а к 10-му туру подходят с беспроигрышной серией из восьми встреч во всех турнирах. В таблице Примеры занимают пятое место, набрав одинаковое количество очков (16) с «Атлетико».

Показатели «Атлетико» сильно схожи с «Бетисом», даже разница забитых и пропущенных голов. Своё единственное поражение в Примере мадридцы потерпели ещё в матче 1-го тура, после чего затянули беспроигрышную серию.

Материалы по теме
«Бетис» — «Атлетико». Встречайте лучшего тренера месяца в Ла Лиге
«Бетис» — «Атлетико». Встречайте лучшего тренера месяца в Ла Лиге
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android