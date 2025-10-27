«Бетис» — «Атлетико»: прогнозы и ставки на матч Ла Лиги 27 октября

27 октября в матче 10-го тура испанской Примеры сыграют «Бетис» и «Атлетико». Встреча состоится на стадионе «Олимпико де Севилья» в Севилье. Начало — в 23:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение клубу из Мадрида. Поставить на победу «Атлетико» можно с коэффициентом 2.15, а шансы «Бетиса» оценили в 3.10. Ничья идёт с коэффициентом 3.75.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.78, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.05. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.63. Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 7.50.

Мануэль Пеллегрини с «Бетисом» претендует на приз лучшему тренеру октября в чемпионате Испании. Единственный матч отдали «Атлетику» (1:2), а к 10-му туру подходят с беспроигрышной серией из восьми встреч во всех турнирах. В таблице Примеры занимают пятое место, набрав одинаковое количество очков (16) с «Атлетико».

Показатели «Атлетико» сильно схожи с «Бетисом», даже разница забитых и пропущенных голов. Своё единственное поражение в Примере мадридцы потерпели ещё в матче 1-го тура, после чего затянули беспроигрышную серию.