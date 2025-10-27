«Лечче» — «Наполи»: кто фаворит матча Серии А 28 октября, какой прогноз

28 октября 2025 года в матче 9-го тура Серии А сыграют «Лечче» и «Наполи». Встреча состоится на стадионе «Этторе Джардиньеро» в Лечче. Начало — в 20:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «Наполи» можно с коэффициентом 1.50, а шансы «Лечче» оценили в 6.90. Ничья идёт с коэффициентом 4.20.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.03, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.80. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.15. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу неаполитанцев за 6.00.

«Наполи» держит планку действующего чемпиона Италии, возглавляя турнирную таблицу. На домашнем стадионе нет никаких проблем — все матчи во всех турнирах были выиграны. В том числе последняя встреча с «Интером» (3:1). Вот только в гостевых матчах результаты ужасные — четыре поражения подряд: в Серии А уступили «Милану» (1:2) и «Торино» (0:1), а в Лиге чемпионов – «Манчестер Сити» (0:2) и неожиданно ПСВ (2:6).

Соперник находится вблизи зоны вылета в Серии А и одержал лишь одну победу в этом сезоне. Выиграл у «Пармы» (1:0), которая находится примерно на таком же уровне. Затем были нулевая ничья с «Сассуоло» и поражение во встрече с «Удинезе» (2:3).