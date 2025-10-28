«Аталанта» — «Милан»: букмекеры оценили шансы команд

28 октября 2025 года в матче 9-го тура Серии А сыграют «Аталанта» и «Милан». Встреча состоится на стадионе «Джевисс» в Бергамо. Начало — в 22:45 мск. Подопечные Ивана Юрича погрязли в ничейных результатах, а команда Массимилиано Аллегри в шаге от первого места.

Букмекеры в своих прогнозах не могут определиться с фаворитом. Поставить на победу «Аталанты» или «Милана» можно с одинаковым коэффициентом — 2.70. Ничья идёт с коэффициентом 3.35.

По мнению экспертов, встреча может получиться результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.97.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.65. Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 7.00.