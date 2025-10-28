Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Аталанта» — «Милан»: прогноз на матч Серии А

«Аталанта» — «Милан»: прогноз на матч Серии А
Аудио-версия:
Комментарии

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч Серии А «Аталанта» — «Милан».

Ставка: «Милан» не проиграет + тотал меньше 3.5 гола за 2.05.

Материалы по теме
Проклятия нет: Конте с «Наполи» обязан обыграть «Лечче»
Проклятия нет: Конте с «Наполи» обязан обыграть «Лечче»

«Милан» под руководством Массимилиано Аллегри по пропущенным и забитым мячам находится на одном уровне с «Аталантой». Однако в турнирной таблице ведёт борьбу за первое место, отставая от «Наполи» на одно очко. Команда полностью сконцентрирована на чемпионате Италии, ведь не участвует в еврокубках. Она не знает поражений вот уже семь матчей.

Всего две ничьих были на этом отрезке — с «Ювентусом» (0:0) и в прошлой встрече с «Пизой» (2:2). Ещё повезло, что удалось сравнять счёт в добавленное время. Помог шальной выстрел молодого таланта Закари Атекаме. Состав сбалансирован, все футболисты удачно дополняют друг друга.

Матч с «Пизой» стал вторым, в котором «Милан» пропустил больше одного мяча. Массимилиано Аллегри выстроил надёжную оборону, которой руководят Мик Меньян и Страхиня Павлович. В атаке весь потенциал всё ещё не раскрыт. Очень не хватает травмированного Кристиана Пулишича.

Преимущество должно быть на стороне гостей, пусть и небольшое. В целом ожидаем равный футбол и, скорее всего, ничейный исход. Поставить предлагаем на то, что «Милан» не проиграет команде из Бергамо, через тотал меньше 3.5 мяча. Опытный Лука Модрич может в любой момент обострить, а быстрая атака его всегда поддержит.

Материалы по теме
Артур Биярсланов — Сергей Липинец. Ветеран не остановит мини-Бетербиева
Артур Биярсланов — Сергей Липинец. Ветеран не остановит мини-Бетербиева
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android