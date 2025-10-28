«Аталанта» — «Милан»: прогноз на матч Серии А

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч Серии А «Аталанта» — «Милан».

Ставка: «Милан» не проиграет + тотал меньше 3.5 гола за 2.05.

«Милан» под руководством Массимилиано Аллегри по пропущенным и забитым мячам находится на одном уровне с «Аталантой». Однако в турнирной таблице ведёт борьбу за первое место, отставая от «Наполи» на одно очко. Команда полностью сконцентрирована на чемпионате Италии, ведь не участвует в еврокубках. Она не знает поражений вот уже семь матчей.

Всего две ничьих были на этом отрезке — с «Ювентусом» (0:0) и в прошлой встрече с «Пизой» (2:2). Ещё повезло, что удалось сравнять счёт в добавленное время. Помог шальной выстрел молодого таланта Закари Атекаме. Состав сбалансирован, все футболисты удачно дополняют друг друга.

Матч с «Пизой» стал вторым, в котором «Милан» пропустил больше одного мяча. Массимилиано Аллегри выстроил надёжную оборону, которой руководят Мик Меньян и Страхиня Павлович. В атаке весь потенциал всё ещё не раскрыт. Очень не хватает травмированного Кристиана Пулишича.

Преимущество должно быть на стороне гостей, пусть и небольшое. В целом ожидаем равный футбол и, скорее всего, ничейный исход. Поставить предлагаем на то, что «Милан» не проиграет команде из Бергамо, через тотал меньше 3.5 мяча. Опытный Лука Модрич может в любой момент обострить, а быстрая атака его всегда поддержит.