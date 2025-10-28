«Спартак» — ЦСКА: стал известен фаворит дерби КХЛ

Дерби в «Мегаспорте» 28 октября — момент истины для обеих столичных команд. «Спартак» Алексея Жамнова завершает домашнюю серию, ЦСКА Игоря Никитина набрал ход и пытается его сохранить. Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое преимущество армейцам. Сделать ставку на победу «Спартака» в основное время предлагается с коэффициентом 2.75, в то время как победа ЦСКА оценивается в 2.43. Ничья и овертайм идут за 4.20.

Вместе с тем аналитики сомневаются, что будет результативный хоккей. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.88, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 1.92.

Если обе команды забросят больше 2.5 шайбы, сыграет коэффициент 3.20.