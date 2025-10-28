Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Спартак» — ЦСКА: стал известен фаворит дерби КХЛ

«Спартак» — ЦСКА: стал известен фаворит дерби КХЛ
Комментарии

Дерби в «Мегаспорте» 28 октября — момент истины для обеих столичных команд. «Спартак» Алексея Жамнова завершает домашнюю серию, ЦСКА Игоря Никитина набрал ход и пытается его сохранить. Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Материалы по теме
Проклятия нет: Конте с «Наполи» обязан обыграть «Лечче»
Проклятия нет: Конте с «Наполи» обязан обыграть «Лечче»

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое преимущество армейцам. Сделать ставку на победу «Спартака» в основное время предлагается с коэффициентом 2.75, в то время как победа ЦСКА оценивается в 2.43. Ничья и овертайм идут за 4.20.

Вместе с тем аналитики сомневаются, что будет результативный хоккей. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.88, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 1.92.

Если обе команды забросят больше 2.5 шайбы, сыграет коэффициент 3.20.

Материалы по теме
«Аталанта» — «Милан». Аллегри укрепляет авторитет, а Юрич — теряет
«Аталанта» — «Милан». Аллегри укрепляет авторитет, а Юрич — теряет
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android