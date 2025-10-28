«Спартак» — ЦСКА: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на игру КХЛ «Спартак» — ЦСКА.

Ставка: итоговая победа ЦСКА за 1.85.

Очный сентябрьский триллер ещё свеж в памяти. Тогда «Спартак» отыгрался с 2:5 и вырвал матч по буллитам — 6:5. У ЦСКА хет-трик оформил Даниэль Спронг, он хорош и по сей день. У красно-белых вытащили концовку Нэйтан Тодд и Джоуи Кин. Этот опыт добавит хозяевам веру в себя. Хотя и гости получат эмоциональный заряд, поскольку попробуют отомстить.

Сейчас козырь «Спартака» — форма Нэйтана Тодда. Он признан нападающим недели и ведёт атаку. Но без центрального нападающего большинство теряет скорость входа в чужую зону, а перестановки у Жамнова вынужденные, Порядин, как мы уже сказали, не готов. Вероятно, это переведёт акцент хозяев на простые броски по воротам соперника с трафиком.

При этом у ЦСКА прочнее хребет: опыт Никиты Нестерова и габариты Владислава Провольнева закрывают пятак, а вертикаль Полтапов — Абрамов — Бучельников опасна в переходных фазах. Если Мартин или Гамзин у армейцев выдержат первые штурмы, команда сможет навязать свой второй период и играть на счёт.

Прогноз заключается в том, что при кадровых потерях «Спартака» и положительной динамике ЦСКА чуть ближе к успеху второй [клуб]. Ожидаем более осторожное дерби в этот раз, без экстраординарного тотала голов. Будет много борьбы за нейтральную зону. Ставим на победу ЦСКА в одну шайбу в основное время или в концовке овертайма.