Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Названы шансы «ПСЖ» победить «Лорьян» в чемпионате Франции

Названы шансы «ПСЖ» победить «Лорьян» в чемпионате Франции
Комментарии

29 октября 2025 года в матче 10-го тура французской Лиги 1 сыграют «Лорьян» и «ПСЖ». Встреча состоится на стадионе «Дю Мустуа — Ив Алленма» в Лорьяне. Начало — в 21:00 мск.

Материалы по теме
Претендентов четверо, фаворит — «Зенит». Кто станет чемпионом РПЛ?
Претендентов четверо, фаворит — «Зенит». Кто станет чемпионом РПЛ?

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение парижанам. Поставить на победу «ПСЖ» можно с коэффициентом 1.28, а шансы «Лорьяна» оценили в 10.50. Ничья идёт с коэффициентом 6.10.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.40, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.80.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.80. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу парижского клуба за 7.50.

Материалы по теме
Артур Биярсланов — Сергей Липинец. Ветеран не остановит мини-Бетербиева
Артур Биярсланов — Сергей Липинец. Ветеран не остановит мини-Бетербиева
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android