Названы шансы «ПСЖ» победить «Лорьян» в чемпионате Франции

29 октября 2025 года в матче 10-го тура французской Лиги 1 сыграют «Лорьян» и «ПСЖ». Встреча состоится на стадионе «Дю Мустуа — Ив Алленма» в Лорьяне. Начало — в 21:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение парижанам. Поставить на победу «ПСЖ» можно с коэффициентом 1.28, а шансы «Лорьяна» оценили в 10.50. Ничья идёт с коэффициентом 6.10.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.40, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.80.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.80. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу парижского клуба за 7.50.