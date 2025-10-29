«Лорьян» — «ПСЖ»: прогноз на матч Лиги 1

Прогноз на матч 10-го тура чемпионата Франции «Лорьян» — «ПСЖ» от автора «Чемпионата» Максима Ермакова.

Ставка: «ПСЖ» выиграет у «Лорьяна» + тотал больше 3.5 мяча за 2.30.

«ПСЖ» продолжает доказывать, что в порядке, и вернулся на первое место в Лиге 1, но соперники дышат в спину и ждут осечки действующего чемпиона. В этом сезоне во всех турнирах подопечные Луиса Энрике потерпели только одно поражение — в матче с «Марселем» (0:1). Однако с того момента не проигрывают на протяжении шести встреч.

Соперник в зоне вылета, один из худших показателей по пропущенным голам — 21 в девяти встречах. После удивительной победы в матче с «Монако» (3:1) «Лорьян» не может выиграть на протяжении трёх встреч. На этом отрезке два поражения — во встречах с «Парижем» (0:2) и «Анже» (0:2), а также ничья с «Брестом» (3:3). Но дома команда уступила только в одном из четырёх матчей — «Лиллю» (1:7), после которого вратарь Камара и превратился в запасного.

В трёх из четырёх встреч на своём поле «Лорьян» забивал минимум три мяча. Настрой на «ПСЖ» будет запредельным, и как минимум гол в исполнении хозяев мы должны увидеть. Особенно учитывая нестабильную игру Шевалье. Однако, естественно, гости должны забивать гораздо больше. Ставим на победу парижан через тотал больше 3.5 мяча.