«Арсенал» — «Брайтон»: прогноз на матч 29 октября

Прогноз на матч 1/8 финала Кубка английской лиги «Арсенал» — «Брайтон» от автора «Чемпионата» Максима Ермакова.

Ставка: «Арсенал» выиграет у «Брайтона» + тотал меньше 3.5 мяча за 2.40.

«Арсенал» планирует провести один из лучших сезонов, и Кубок английской лиги наверняка входит в планы. Уже был побеждён «Порт Вейл» (2:0). Кстати, с той самой встречи в Кубке лиги началась победная серия «канониров» во всех турнирах. Она насчитывает уже семь матчей. Пять последних выиграны всухую: в АПЛ – у «Вест Хэма» (2:0), «Фулхэма» (1:0) и «Кристал Пэлас» (1:0), а в Лиге чемпионов – у «Олимпиакоса» (2:0) и «Атлетико» (5:0).

И пусть в матче Кубка лиги будет другой состав, но качество игры и тактика останутся прежними. Главное – правильно настроиться на «Брайтон», который можно считать неудобным соперником. Последние две очные встречи закончились вничью. Фабиан Хюрцелер построил неуступчивую и хорошо организованную команду.

В каждом из матчей чемпионата в этом сезоне «Брайтон» стабильно пропускает. Однако неплохо и реализует свои моменты, во многом благодаря ветерану Дэнни Уэлбеку. Предлагаем поставить на то, что хозяева выиграют, однако будут скромнее «Манчестер Юнайтед» в плане количества голов.

