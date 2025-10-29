Скидки
«Интер» — «Фиорентина»: определён фаворит матча чемпионата Италии

«Интер» — «Фиорентина»: определён фаворит матча чемпионата Италии
Комментарии

29 октября 2025 года в матче 9-го тура Серии А сыграют «Интер» и «Фиорентина». Встреча состоится на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Начало — в 22:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение миланцам. Поставить на победу «Интера» можно с коэффициентом 1.39, а шансы «Фиорентины» оценили в 8.50. Ничья идёт с коэффициентом 5.00.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.73, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.10.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.07. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу миланцев за 6.50. Победа «Интера» со счётом 1:0 доступна за 7.00.

