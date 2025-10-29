«Интер» — «Фиорентина»: прогноз на матч в Милане

Прогноз на матч 9-го тура чемпионата Италии «Интер» — «Фиорентина» от автора «Чемпионата» Максима Ермакова.

Ставка: «Интер» выиграет у «Фиорентины» и тотал больше 2.5 мяча за 2.00.

«Интер» под руководством Киву пока не дотягивает до чемпионского уровня, хотя и выглядит весьма симпатично. Впечатляющая серия из семи побед во всех турнирах прервалась в матче с главным конкурентом в борьбе за перое место в Серии А «Наполи» (1:3). «Интер» лидирует по количеству забитых мячей в Серии А (19), однако много пропускает (11).

Подопечные Стефано Пиоли находятся в зоне вылета и не выиграли ни одного матча в этом сезоне. Хорошо, что удаётся побеждать хотя бы в Лиге конференций, однако уровень сопротивления там несопоставим с Серией А. После двух поражений в матчах с «Ромой» (1:2) и «Миланом» (1:2) получилось сыграть вничью с «Болоньей» (2:2). Стараний Давида де Хеа оказывается недостаточно, чтобы сохранять ворота сухими.

Забил свой первый гол за «Фиорентину» 39-летний Эдин Джеко, но это был матч в Лиге конференций со скромным «Рапидом». В чемпионате Италии ему тяжело держать темп. Прогнозируем победу «Интера» через тотал больше 2.5 мяча. Классно организованная атака миланцев сможет найти все уязвимые места в обороне флорентийцев, однако может нарваться на ответный гол.