Стали известны шансы «Ливерпуля» победить «Кристал Пэлас» в Кубке лиги

29 октября в Кубке английской лиги на стадии 1/8 финала «Ливерпуль» на «Энфилде» примет «Кристал Пэлас». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Ливерпуля» предлагается с коэффициентом 1.60, что приблизительно составляет 63% вероятности.

Ничья идёт за 4.75, а победа «Кристал Пэлас» оценивается в 5.20.

Вместе с тем аналитики не сомневаются, что будет результативный футбол. Тотал меньше 2.5 гола доступен с коэффициентом 2.40, а тотал больше 2.5 гола — с коэффициентом 1.53.

Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.67. Гол Салаха идёт за 2.05.