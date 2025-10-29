Скидки
«Ливерпуль» — «Кристал Пэлас»: прогноз «Чемпионата»

Прогноз на матч Кубка английской лиги «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас» от автора «Чемпионата» Алексея Анисимова.

Ставка: «Ливерпуль» обыграет «Кристал Пэлас» + тотал меньше 3.5 гола за 2.65.

Команда Арне Слота провалила октябрьский отрезок. Сам тренер честно признал, что его подопечные слишком много пропускают. В Кубке английской лиги логично ждать прагматичную версию «Ливерпуля»: выше прессинг с первых минут и больший акцент на подборы и вторые мячи.

Новости касаемо состава «Ливерпуля» следующие: Джереми Фримпонг выбыл, по Исаку есть сомнения, а Кёртис Джонс близок к возвращению. Однако есть и другие ресурсы: Уго Экитике и Коди Гакпо. Этого может хватить, чтобы держать высокий темп и менять план по ходу встречи. Но не исключаем, что Слот проведёт ротацию и выпустит лидеров после перерыва.

Прогнозируем, что «Ливерпуль» пройдёт дальше. Аргументы просты — глубина атаки даже со всеми потерями и ротациями, мощь на стандартах и реакция Слота на серию неудач, а также мотивация отомстить за две последние проигранные очные встречи. Ждём относительно осторожный первый тайм и усиление атаки после перерыва. Итог — 2:0 или 2:1 в пользу хозяев. Голевого пиршества не ждём.

