«Аталанта» — «Милан»: прогноз Алексея Гасилина на матч Серии А

Известный в прошлом футболист Алексей Гасилин дал прогноз на матч Серии А «Аталанта» — «Милан».

Ставка: победа «Милана» за 2.75.

«Милан» в чемпионате держит стабильный темп. Команда идёт в числе лидеров и уже восемь матчей не уступает. Прекрасно руководит игрой в центре поля Лука Модрич, это именно то, чего не хватало «Милану» уже долгое время, ещё после ухода Андреа Пирло.

У «Аталанты» же осенью есть сложности: матчи дома проходят тяжело, мало забитых мячей, а в последних турах команда теряет очки. У команды четыре матча без побед. В личных встречах у хозяев есть преимущество, «Милан» не может выиграть уже пять матчей подряд, но это всё было ещё при Гасперини. Пора эту серию прерывать. Верю в победу команды Аллегри», — приводит слова Гасилина «Ставка ТВ».