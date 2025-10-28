«Аталанта» — «Милан»: прогноз Дмитрия Градиленко на матч чемпионата Италии

Известный в прошлом футболист Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Серии А «Аталанта» — «Милан».

Ставка: победа «Аталанты» по угловым с форой (-1) за 1.87.

«За эту неделю в Серии А пройдёт три тура. В прошлые выходные был сыгран восьмой тур. Во вторник и среду пройдёт девятый, и в первый день ноября начнётся десятый тур. Но это совершенно не проблема для команд, имеющих в заявке по 20 с лишним качественных футболистов. Я постараюсь разобрать и предложить прогноз на матч вторника, который состоится в Бергамо. «Аталанта» принимает «Милан».

В таблице команды находятся на третьем и седьмом местах, разделяют их пять очков. «Милан» — третий, «Аталанта» — седьмая. Но каждая из команд в последних турах допускала осечки. Миланцы дома не смогли обыграть дебютанта лиги «Пизу», мало того, ушли от поражения в добавленное время (2:2). А хозяева уже четыре официальных матча не могут выиграть. Три ничьи в чемпионате с не самыми сильными соперниками («Комо», «Кремонезе», «Лацио») и 0:0 в ЛЧ с пражской «Славией».

Один из вариантов для прогноза — ничья. Ну, можно ещё взять хозяев с форой (0). Этот прогноз основан на статистике последних пяти официальных матчей команд. В Серии А сезона-2023/2024 и 2024/2025 у «Аталанты» три победы и ничья, а также победа в кубке Италии в 1/4 финала сезона-2023/2024.

Но я возьму вариант с форой «Аталанты» по угловым (-1). Возможно, будет победа и с форой (-1.5) или (-2). Хозяева за последние шесть матчей (два в ЛЧ и четыре в Серии А) в среднем подают с 7,6 угловых за игру. У «Милана» за такое же количество матчей в среднем 3,3 за игру. Атакующий стиль игры команды Ивана Юрича, тренера «Аталанты», что важно, с любым соперником, а также статистика подталкивают меня к этому прогнозу. Но выбор за вами, удачи!» — приводит слова Градиленко «Ставка ТВ».