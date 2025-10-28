Скидки
«Айнтрахт» — «Боруссия» Д: прогноз Семёна Зигаева на матч Кубка Германии

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Кубка Германии «Айнтрахт» — «Боруссия» Д.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.31.

Кубок Германии . 1/16 финала
28 октября 2025, вторник. 20:30 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Не начался
Боруссия Д
Дортмунд
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В Лиге чемпионов позади уже три тура группового этапа, и «Айнтрахт» все матчи завершил с одинаковым счётом 5:1. Но если в первом случае немцы разгромили «Галатасарай», то «Атлетико» и «Ливерпуль» уже крупно переиграли команду Дино Топпмёллера. В Бундеслиге дела у франкфуртцев идут тоже так себе, позади восемь туров, а в активе четыре победы, ничья и три поражения. Итог — 13 очков и лишь шестая строчка.

«Боруссия» в Лиге чемпионов пока выглядит получше, много забивает, хотя и пропускает немало. Две победы и ничья в Турине позволяют немцам идти с семью очками на шестой строчке. В Бундеслиге Дортмунд проиграл «Баварии» пару туров назад и потерял статус главного преследователя мюнхенской команды. Сейчас в активе у «Боруссии» 17 очков, и она лишь четвёртая, отставая от «Баварии» уже на семь очков.

Что касается Кубка Германии, то «Айнтрахт» в первом круге играл с командой из Оберлиги и без особых проблем забрал победу — 5:0. «Боруссии» достался «Эссен» из Третьей лиги, и команда Нико Ковача смогла забить лишь в концовке единственный мяч во встрече. Я бы оттолкнулся от команды Топпмёллера, она и сама играет в атаку, и сопернику многое позволяет, поэтому сложно поверить в маленькое количество голов», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

