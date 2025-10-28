«Трактор» — «Автомобилист»: прогноз Романа Габдрафикова на матч КХЛ

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Трактор» — «Автомобилист».

Ставка: ТМ 5.5 за 1.77.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 28 октября 2025, вторник. 17:00 МСК Трактор Челябинск Не начался Автомобилист Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

«Команда Бенуа Гру пока что далека от идеала. После мощного прошлого сезона, когда челябинцы играли в финале, нынешний «Трактор» выглядит нестабильно. В последних семи матчах команда потерпела три поражения: от «Авангарда» 5:8, «Салавата Юлаева» 2:3 и «Автомобилиста» со счётом 3:5. Пока что создаётся впечатление, что главная проблема чёрно-белых заключается в неуверенной игре в обороне и большом количестве ошибок, которые превращаются в пропущенные шайбы. Второй вратарь Сергей Мыльников сейчас выглядит даже надёжнее, чем новичок Крис Дриджер, пришедший на замену Фукале. Зато в атаке у челябинцев всё по-прежнему неплохо — есть скорость, броски и желание играть первым номером. Но для команды, которая совсем недавно считалась образцом яркого и дисциплинированного хоккея, нынешняя пятая строчка Востока — это тревожный звоночек.

Коллектив Николая Заварухина идёт чуть выше и сейчас располагается на четвёртом месте в Восточной конференции, но и здесь хватает проблем. В последних семи матчах екатеринбуржцы выиграли лишь трижды, а последнее поражение от «Торпедо» со счётом 4:7 стало настоящим шоком: в первом периоде «Автомобилист» пропустил пять шайб и оборона попросту развалилась. После матча Заварухин не стал оправдываться, заявив, что виноваты все: и тренерский штаб, и игроки, а не только вратари. При этом в атаке команда всё ещё выглядит прилично и стабильно создаёт моменты. Но пока что остальные составляющие оставляют вопросы.

Чего я жду от матча? В нынешнем сезоне команды уже встречались дважды: сначала «Трактор» обыграл «Автомобилист» со счётом 2:0, а затем екатеринбуржцы взяли реванш — 5:3. После болезненного поражения в Нижнем Новгороде «Автомобилист» наверняка сделает акцент на надёжной игре у своих ворот, а «Трактору» придётся взламывать. Будет ли в строю Ливо? Ждать здесь голевой феерии вряд ли стоит. «Автомобилист» на выезде умеет подсушить», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».