«Спартак» — ЦСКА: прогноз Дарьи Мироновой на игру КХЛ

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч КХЛ «Спартак» — ЦСКА.

Ставка: ТБ 5 за 1.62.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 октября 2025, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
«ЦСКА старается выкарабкаться из ямы и после поражения от принципиального соперника из Ярославля успел одержать четыре победы, две из них выездные. Большинство работало с переменным успехом: то ничего, то по две-три реализованные попытки за игру. Дроздов, Бучельников, Спронг, Полтапов — наиболее результативные игроки. Мощный толчок во второй половине октября помог армейцам зайти в зону плей-офф и занять седьмую строчку с 22 очками в 19 матчах и разницей шайб 53:52.

Красно-белые расположились на один шаг выше и имеют преимущество лишь в одно очко. «Спартак» всё делает от души: забил 61, но и пропустил 63. В октябре команда провела девять встреч, выиграла шесть из них, включая два громких матча по буллитам: 7:6 против «Драконов» и 4:3 против «Адмирала». Красно-белых шатает туда-сюда весь сезон, но для них это скорее отличительная черта, чем проблема. В предыдущем матче был обыгран «Сочи» — 5:3. Тодд дважды отличился в большинстве. «Спартак» 42 раза бросил и 21 раз заблокировал. Прежде всего это показывает, сколько же попыток соперников долетает до ворот москвичей.

Соперники встречались на старте сезона на территории ЦСКА: гости победили 6:5 по буллитам. Второй период получился самым результативным с четырьмя голами армейцев и тремя — от гостей. Помимо эмоций, драк и 22 штрафов на двоих, ЦСКА забросил две в большинстве и одну в меньшинстве. Зато «Спартак» сделал 39 бросков в створ и ни на секунду не сдавался, сравняв счёт за полторы минуты до конца третьего периода. Это был хороший урок для хозяев площадки.

На стороне «Спартака» домашнее преимущество. Не считая провала против «Динамо» 0:5, красно-белые комфортно играют на своей арене, в среднем забивая минимум по три шайбы. Конечно, ЦСКА пытается отточить игру в обороне и предотвращать проблемы заранее. Это не всегда получается, тем более с таким острым соперником, как «Спартак», который много бросает. Будет напряжённая борьба и давление», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».

