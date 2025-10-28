«Спартак» — ЦСКА: прогноз Романа Габдрафикова на матч КХЛ 28 октября

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Спартак» — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА за 2.39.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 28 октября 2025, вторник. 19:30 МСК Спартак Москва Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Самый валидольный клуб КХЛ продолжает держать своих болельщиков в тонусе. Команда Алексея Жамнова идёт на шестом месте Запада, её игры по-прежнему как эмоциональные качели. В последних семи матчах «Спартак» одержал пять побед — дважды обыграл «Шанхай», а также «Салават Юлаев», «Адмирал» и «Сочи». Правда, стабильностью это назвать трудно: то команда оказывается сильнее соперников вроде «Шанхая» со счётом 7:6, то спустя пару дней получает 0:5 от московского «Динамо». При этом у красно-белых всё ещё одна из самых результативных атак в лиге, игроки регулярно штампуют очки.

Коллектив Игоря Никитина постепенно обретает нужный ритм. Тренер продолжает тасовать состав, искать оптимальные сочетания и наигрывать молодёжь, но система уже начинает приносить плоды. В последних семи матчах армейцы выиграли четыре раза: у «Торпедо» (1:0), у минского «Динамо» (5:3), СКА (4:3) и у «Амура» со счётом 2:1. И пусть результаты пока не идеально стабильные, но чувствуется, что ЦСКА на ходу, команда снова становится цельной и дисциплинированной, а Никитин делает то, что умеет лучше всего — выстраивает чемпионскую модель шаг за шагом.

Чего я жду от матча? Столичные дерби между «Спартаком» и ЦСКА — это всегда особая история. Команды уже встречались в сентябре, тогда всё завершилось невероятной перестрелкой со счётом 6:5 в пользу красно-белых по буллитам. Обе команды сейчас в неплохом тонусе и умеют устраивать настоящие голевые фейерверки. Учитывая атакующий стиль «Спартака» и то, как уверенно ЦСКА действует в последних турах, жду победу армейцев», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».