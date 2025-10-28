«Локомотив» — «Лада»: ставка Дарьи Мироновой на матч КХЛ в Ярославле

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч КХЛ «Локомотив» — «Лада».

Ставка: ТБ 4.5 за 1.55.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 28 октября 2025, вторник. 19:30 МСК Локомотив Ярославль Не начался Лада Тольятти

«Ладу» ждёт неприятное испытание под названием «Локомотив». Ярославцы провели дома семь встреч в этом сезоне, все выиграли, только в двух из них был низкий тотал. «Лада» в командировках завелась лишь один раз, в матче с «Нефтехимиком» — 4:1. Команда едет в Ярославль в улучшенном настроении, одержав победу над «Торпедо» (3:2 Б) после четырёх поражений.

«Локомотив», наоборот, вернулся домой после трёхматчевого выезда с двумя победами: 3:1 со СКА и 3:2 с «Динамо». Игра в Казани сложилась тяжело для обоих коллективов, но «Ак Барс» оказался терпеливее. После двух периодов выяснений отношений хозяева разразились в большинстве в середине третьего отрезка, 1:0 — оплеуха от «Ак Барса». Радулов (9+9) без голов два матча, Шалунов (7+2) оформил дубль во встрече с ЦСКА и молчит три игры. В хорошей форме Сурин (8+7) и Иванов (5+7), правда, они также не забивали несколько матчей. Всё это должно измениться дома.

«Локомотив» лишь раз в этом сезоне потерпел два поражения кряду. Это было на выездах. Ещё раз обратим внимание на то, что домашний фактор имеет значение в этой паре, тем более после сухого проигрыша в Казани Хартли будет рвать и метать на скамейке. Этот матч также интересен и тем, что вратарь Бочаров провёл несколько сезонов в Ярославле. Состав гостей не такой опытный и звёздный, как у принимающей стороны, но это не значит, что не сможет побороться. Скорее стоит вопрос настроя ярославцев. В хоккее важно уважать оппонентов и настраиваться на всех одинаково серьёзно.

После возвращения «Лады» в КХЛ пять очных встреч остались за фаворитом, хотя у всех них были разные сценарии. Силы не совсем равны, поэтому очевидно, что шансы на успех хозяев очень высоки. Сложно представить, как будет пробивать дорогу к воротам «Лада», а вот «Локомотив» должен оторваться дома», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».