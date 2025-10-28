«Северсталь» — «Амур»: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ в Череповце

Телеведущий Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Северсталь» — «Амур».
Ставка: победа «Северстали» за 1.79.
«Череповчане идут без поражений семь матчей подряд. По ходу этой серии «Северсталь» обыгрывала не только аутсайдеров или равные себе по статусу команды. Под череповецкий каток попали, например, омский «Авангард» и ярославский «Локомотив», которые по понятным причинам ходят в главных претендентах на победу в Кубке Гагарина. Побеждала «Северсталь» и «Амур». Было это на выезде и только по буллитам. Однако Череповец год за годом показывает, что при скромном бюджете можно показывать действительно классный и развлекательный для своего и нейтрального зрителя хоккей, заставляя соперников искать варианты решения проблем в обороне. Многие до сих пор гадают, как управляться с «Северсталью» до плей-офф.
С «Амуром» оппонентам попроще, но Хабаровск не обладает такой выверенной игровой моделью, пусть и с результатами в этом сезоне всё стало лучше. Однако «Амур» сейчас не очень стабилен. Здесь сразу возникает вопрос: ждали ли мы чего-то другого? Скорее нет, чем да. В Череповце традиционно тяжело всем, особенно командам, равным по именам и фамилиям игроков ростеру «Северстали».
Прогнозирую, что серия хозяев продолжится. «Тиграм» нужно ждать возвращения на Дальний Восток для набора очков, нынешняя выездная серия складывается пока неудачно: два матча — два поражения. Ни здесь, ни в Минске коллектив Гальченюка-старшего очки не наберёт», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».