«Северсталь» — «Амур»: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ в Череповце

«Северсталь» — «Амур»: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ в Череповце
Телеведущий Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Северсталь» — «Амур».

Ставка: победа «Северстали» за 1.79.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 октября 2025, вторник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Не начался
Амур
Хабаровск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Череповчане идут без поражений семь матчей подряд. По ходу этой серии «Северсталь» обыгрывала не только аутсайдеров или равные себе по статусу команды. Под череповецкий каток попали, например, омский «Авангард» и ярославский «Локомотив», которые по понятным причинам ходят в главных претендентах на победу в Кубке Гагарина. Побеждала «Северсталь» и «Амур». Было это на выезде и только по буллитам. Однако Череповец год за годом показывает, что при скромном бюджете можно показывать действительно классный и развлекательный для своего и нейтрального зрителя хоккей, заставляя соперников искать варианты решения проблем в обороне. Многие до сих пор гадают, как управляться с «Северсталью» до плей-офф.

С «Амуром» оппонентам попроще, но Хабаровск не обладает такой выверенной игровой моделью, пусть и с результатами в этом сезоне всё стало лучше. Однако «Амур» сейчас не очень стабилен. Здесь сразу возникает вопрос: ждали ли мы чего-то другого? Скорее нет, чем да. В Череповце традиционно тяжело всем, особенно командам, равным по именам и фамилиям игроков ростеру «Северстали».

Прогнозирую, что серия хозяев продолжится. «Тиграм» нужно ждать возвращения на Дальний Восток для набора очков, нынешняя выездная серия складывается пока неудачно: два матча — два поражения. Ни здесь, ни в Минске коллектив Гальченюка-старшего очки не наберёт», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».

