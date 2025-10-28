«Шанхайские Драконы» — «Динамо» М: прогноз Владимира Гучека на встречу КХЛ

Телеведущий Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Шанхайские Драконы» — «Динамо» М.

Ставка: победа «Шанхая» за 2.70.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 28 октября 2025, вторник. 19:30 МСК Шанхайские Драконы Шанхай Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Все уже слышали про акцию с мусором на матче «Шанхая» и московского «Динамо». Китайский клуб приучил нас к эпатажу в этом сезоне, оставляя хоккейный результат за спиной информационной шумихи вокруг клуба. «Шанхай» до недавнего времени очень бодро проходился по соперникам в регулярном чемпионате, а потом уступил в трёх (!) матчах кряду по буллитам. Такое бывает крайне редко, будто бы можно списать и на невезение в сериях послематчевых бросков. Вернувшись на родной лёд «СКА Арены», «драконы» будут испепелять площадку, дабы набрать искомые два очка.

«Динамо» же идёт в шахматном порядке по календарю регулярки, чередуя победы и поражения, иногда представая совершенно разной командой в двух идущих друг за другом матчах. Динамовцы начали в какой-то момент производить впечатление крепкого коллектива с тренерской рукой, но вот стабильности пока не нашлось.

В этом матче будет много интересных и по-настоящему красивых моментов. Во всяком случае так хочется думать. Команды не будут отсиживаться в обороне, сконцентрируют своё внимание на чужих воротах. Это не будет сверхголевая встреча, но серый дождливый вечер в Санкт-Петербурге точно скрасит вечер любому желающему, кто доберётся до самой большой хоккейной арены мира. «Шанхаю» нужен успех, он прямо-таки витал в воздухе, но не пронизывал тела представителей коллектива из КНР. У «Динамо» по шахматному календарю выпадает поражение, как и в короткой истории встреч между обеими командами», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».