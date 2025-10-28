Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Даллас» — «Вашингтон»: прогноз Николая Чегорского на матч НХЛ

«Даллас» — «Вашингтон»: прогноз Николая Чегорского на матч НХЛ
Комментарии

Журналист Николай Чегорский дал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ «Даллас» — «Вашингтон».

Ставка: ТБ 5.5 за 1.79.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 октября 2025, среда. 03:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Вашингтон» провалил прошлый матч с «Оттавой» (1:7), потерпев самое крупное поражение в сезоне. Но эта игра сильно выбивается из ряда последних встреч «Кэпиталз». За прошлые пять матчей они неизменно забрасывали минимум по три шайбы.

«Даллас» после четырёх поражений подряд одержал уже две победы кряду. В играх с «Нэшвиллом» и «Каролиной» «Старз» победили с одинаковым счётом 3:2. И те, и другие забивают, поэтому ставим на «верх».

Моя ставка: ТБ 5.5 за 1.79», — приводит слова Чегорского «РБ Спорт».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android