«Даллас» — «Вашингтон»: прогноз Николая Чегорского на матч НХЛ
Поделиться
Журналист Николай Чегорский дал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ «Даллас» — «Вашингтон».
Ставка: ТБ 5.5 за 1.79.
НХЛ — регулярный чемпионат
29 октября 2025, среда. 03:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Вашингтон» провалил прошлый матч с «Оттавой» (1:7), потерпев самое крупное поражение в сезоне. Но эта игра сильно выбивается из ряда последних встреч «Кэпиталз». За прошлые пять матчей они неизменно забрасывали минимум по три шайбы.
«Даллас» после четырёх поражений подряд одержал уже две победы кряду. В играх с «Нэшвиллом» и «Каролиной» «Старз» победили с одинаковым счётом 3:2. И те, и другие забивают, поэтому ставим на «верх».
Моя ставка: ТБ 5.5 за 1.79», — приводит слова Чегорского «РБ Спорт».
Комментарии
- 28 октября 2025
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:21
-
16:00
-
15:33
-
15:00
-
14:32
-
14:00
-
13:37
-
13:00
-
12:27
-
12:00
-
11:43
-
11:00
-
10:00
-
09:20
-
08:40
-
08:00
-
07:11
- 27 октября 2025
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:41
-
15:00
-
14:38
-
14:00
-
13:21
-
13:00
-
12:13
-
12:00
-
11:39
-
11:00
-
10:43