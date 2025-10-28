«Даллас» — «Вашингтон»: прогноз Николая Чегорского на матч НХЛ

Журналист Николай Чегорский дал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ «Даллас» — «Вашингтон».

Ставка: ТБ 5.5 за 1.79.

НХЛ — регулярный чемпионат 29 октября 2025, среда. 03:30 МСК Даллас Старз — Вашингтон Кэпиталз

«Вашингтон» провалил прошлый матч с «Оттавой» (1:7), потерпев самое крупное поражение в сезоне. Но эта игра сильно выбивается из ряда последних встреч «Кэпиталз». За прошлые пять матчей они неизменно забрасывали минимум по три шайбы.

«Даллас» после четырёх поражений подряд одержал уже две победы кряду. В играх с «Нэшвиллом» и «Каролиной» «Старз» победили с одинаковым счётом 3:2. И те, и другие забивают, поэтому ставим на «верх».

Моя ставка: ТБ 5.5 за 1.79», — приводит слова Чегорского «РБ Спорт».