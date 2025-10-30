«Пиза» — «Лацио»: определён фаворит матча чемпионата Италии

30 октября 2025 года в матче 9-го тура Серии А сыграют «Пиза» и «Лацио». Встреча состоится на стадионе «Арена Гарибальди — Ромео Анконетани» в Пизе. Начало — в 22:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение клубу из Рима. Поставить на победу «Лацио» можно с коэффициентом 2.20, а шансы «Пизы» оценили в 3.78. Ничья идёт с коэффициентом 3.20.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.25, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.65.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.97. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу римского клуба за 6.50.